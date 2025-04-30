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Рахунок на табло: Денискін – про перемогу над Румунією

Олександр Булава — 30 квітня 2025, 22:32
Рахунок на табло: Денискін – про перемогу над Румунією
Андрій Денискін
ФХУ

Нападник збірної України Андрій Денискін оцінив перемогу над Румунією (4:0) на чемпіонаті світу-2025, в якій він відзначився дублем.

Цитує форварда Суспільне Спорт.

Завдяки перемозі над румунами "синьо-жовті" зберегли місце на наступний сезон у дивізіоні IA.

"Гарантували збереження місця у дивізіоні? Серйозно? Навіть не [знав]. Ми не дивимося у таблиці, граємо від матчу до матчу.

Кожен матч – як мініфінал. Ми налаштовуємося на конкретний матч та результат і побачимо, що можемо та не можемо.

Наприкінці хлопці на повну викладалися заради Богдана, щоб він відстояв на нуль, зробив цей шатаут, бо це важливо для впевненості. Вважаю, що рахунок на табло", – розповів Денискін.

Зазначимо, що Денискін наразі є найрезультативнішим гравцем турніру, в його активі 7 результативних дій.

Збірна України після перемоги над румунами посідає друге місце, випереджаючи за додатковими показниками Велику Британію та Польщу.

Збірна України з хокею Андрій Денискін

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