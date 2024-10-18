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Гравець збірної України змінив клуб у Польщі

Руслан Травкін — 18 жовтня, 10:09
Гравець збірної України змінив клуб у Польщі
Андрій Денискін
ФХУ

Гравець збірної України з хокею Андрій Денискін перейшов до клубу Енергія з міста Торунь, яка грає у польській Екстралізі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі контракту не вказані. Хокеїст буде грати під №91 на джерсі.

26-річний форвард розпочинав сезону в іншому польському клубі Подгар, за який закинув 2 шайби за 5 матчів. У цій країні він також грав за Унію з міста Освенцим.

В Україні виступав за Кременчук та Донецьк. Має досвід виступів у різних юнацьких лігах США.

Збірна України з хокею хокей Андрій Денискін

хокей

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