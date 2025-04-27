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Нападник збірної України: Проти Великої Британії добре відіграли 65 хвилин

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 23:05
Нападник збірної України: Проти Великої Британії добре відіграли 65 хвилин
Денис Бородай
ФХУ

Нападник збірної України Денис Бородай висловився про гру проти Великої Британії у першому турі ЧС-2025 з хокею в дивізіоні IА. "Синьо-жовті" поступилися в серії булітів (3:4).

Слова форварда передає Суспільне Спорт.

"Ми налаштовувалися на цього суперника, вийшли грати у свій найкращий хокей. Грали, я вважаю, дуже добре 65 хвилин. Трохи не вистачило, але немає часу засмучуватися – робимо висновки та ідемо далі. Ще багато ігор.

Британців розбирали. Але нам тренери казали, що насамперед ми маємо грати у свій хокей. Якщо ми будемо грати так, як вони просять, у нас буде гарний результат.

У нас була дуже гарна підготовка до турніру. Немає жодних виправдань, мовляв календар не такий якийсь. Граємо на 100 відсотків", – сказав Бородай.

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Нагадаємо, завтра збірна України проведе матч проти збірної Італії. "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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