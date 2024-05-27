Рейнджерс в овертаймі дотис Флориду та вийшов уперед у фіналі Східної конференції

Рейнджерс здобув мінімальну перемогу над Флоридою в третьому матчі півфінальної серії Кубку Стенлі-2024.

Шайба нападника Нью-Йорка Александера Веннберга в овертаймі стала переможною. Рейнджерс вийшов уперед у серії та лідирує з рахунком 2:1.

НХЛ — фінал Західної конференції

Третій матч, 26 травня

Флорида — Рейнджерс 4:5 (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)

(Рахунок у серії 1:2)

Наступна гра відбудеться 29 травня в Флориді.

Напередодні, у фіналі Західної конференції Даллас здолав Едмонтон.

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