Визначились усі півфіналісти чемпіонату світу U-20

У ніч з 12 на 13 жовтня відбулось два матчі чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу U-20, за підсумками яких сформовано усі пари 1/2 фіналу.

Так, збірна Марокко переграла США завдяки кращій реалізації та крокує далі. В іншому матчі Франція з дублем Буабре виявилась сильнішою за Норвегію.

Чемпіонат світу з футболу U-20

1/4 фіналу, 13 жовтня

Норвегія – Франція 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Буабре, 19, 0:2 – Буабре, 37, 1:2 – Гольтен, 83

США – Марокко 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – Забірі, 31, 1:1 – Кемпбелл, 45+6 (пен.), 1:2 – Вайндер, 66 (автогол), 1:3 – Яссін, 87

Півфінальні пари чемпіонату світу U-20

Марокко – Франція (15 жовтня, 23:00)

Аргентина – Колумбія (16 жовтня, 02:00)

Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувається в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.