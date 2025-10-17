Українська правда
Італієць Маріані розсудить фінал ЧС U-20

Володимир Варуха — 17 жовтня 2025, 10:44
Італієць Маріані розсудить фінал ЧС U-20
Італійський арбітр Мауріціо Маріані отримав призначення від ФІФА на фінальний матч чемпіонату світу U-20, у якому зійдуться Аргентина та Марокко.

Поєдинок відбудеться 20 жовтня о 02:00 за київським часом на арені Естадіо Насіональ Хуліо Мартінес Праданос у Сантьяго-де-Чилі.

Маріані допомагатимуть асистенти Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні, які також представляють Італію. До складу суддівської бригади увійдуть американці Джо Дікерсон і Логан Браун, які виконуватимуть функції резервних арбітрів.

Цього сезону УЄФА довіряла Маріані роботу на матчі Ліги чемпіонів, де Ліверпуль обіграв Атлетіко з рахунком 3:2.

Раніше ми повідомляли, хто зіграє у фіналі молодіжного чемпіонату світу.

