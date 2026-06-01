Визначився найцінніший гравець ЧС-2026 в елітному дивізіоні
Захисник збірної Швейцарії з хокею Роман Йозі визнаний найціннішим гравцем ЧС-2026 в елітному дивізіоні.
Про це повідомила пресслужба IIHF.
Він також став і найкращим захисником першості, водночас голкіпер збірної Норвегії Генрік Гаукеланд став кращим воротарем чемпіонату, а Маклін Селебріні з Канади отримав визнання найкращого нападника.
Також була визначена символічна збірна турніру за версією ЗМІ.
- Воротар: Леонардо Дженоні (Швейцарія)
- Захисники: Роман Йозі (Швейцарія), Анрі Йокіхар'ю (Фінляндія)
- Нападники: Маклін Селебріні (Канада), Свен Андрігетто (Швейцарія), Александр Барков (Фінляндія)
Нагадаємо, у фіналі турніру збірна Швейцарії програла команді Фінляндії, водночас у матчі за "бронзу" норвежці обіграли канадців.