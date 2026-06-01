Визначився найцінніший гравець ЧС-2026 в елітному дивізіоні

Олексій Мурзак — 1 червня 2026, 19:47
IIHF

Захисник збірної Швейцарії з хокею Роман Йозі визнаний найціннішим гравцем ЧС-2026 в елітному дивізіоні.

Про це повідомила пресслужба IIHF.

Він також став і найкращим захисником першості, водночас голкіпер збірної Норвегії Генрік Гаукеланд став кращим воротарем чемпіонату, а Маклін Селебріні з Канади отримав визнання найкращого нападника.

Також була визначена символічна збірна турніру за версією ЗМІ.

  • Воротар: Леонардо Дженоні (Швейцарія)
  • Захисники: Роман Йозі (Швейцарія), Анрі Йокіхар'ю (Фінляндія)
  • Нападники: Маклін Селебріні (Канада), Свен Андрігетто (Швейцарія), Александр Барков (Фінляндія)

Нагадаємо, у фіналі турніру збірна Швейцарії програла команді Фінляндії, водночас у матчі за "бронзу" норвежці обіграли канадців.

Чемпіонат світу з хокею

