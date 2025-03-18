Помер шестиразовий чемпіон Олімпійських ігор

Пішов з життя японський гімнаст Акінорі Накаяма. Йому було 82 роки.

Про його смерть повідомило видання Japantimes.co.jp.

Видатний спортсмен, який завоював безліч медалей на різних змаганнях, помер ще 9 березня. У нього був рак шлунку.

Він представляв свою країну на Іграх-1968 у Мехіко, а також на наступних ОІ в Мюнхені.

На своїй першій Олімпіаді Акінорі здобув золото в артистичній гімнастиці, кільцях, паралельних брусах та у складі збірної Японії у командному багатоборстві. На наступних іграх він додав ще дві золоті медалі до своєї колекції.

Також здобував на Іграх срібло та бронзу. Перемагав на Універсіаді та чемпіонаті світу.

На його честь маневр розгойдування на кільцях, який зараз регулярно виконують спортсмени, має назву "накаяма".

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