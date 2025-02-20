Сокіл розгромив Крижинку у чемпіонаті України

Сокіл обіграв Крижинку у межах чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилась з рахунком 8:0. Дубль на рахунку Савицького та Разумова. Ще по шайбі в активі Толстушко, Бородая, Собченка та Тарана.

Сокіл є лідером турнірної таблиці, здобувши 52 бали за 25 матчів. В той час як Крижинка зазнала 26 поразки у 26 матчах.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

Регулярний сезон, 20 лютого

Крижинка – Сокіл 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)

Шайби: 0:1 – 9:27 Толстушко, 0:2 – 27:53 Бородай, 0:3 – 29:37 Собченко, 0:4 – 35:12 Савицький, 0:5 – 43:55 Разумов, 0:6 – 52:37 Савицький, 0:7 – 53:16 Разумов, 0:8 – 55:22 Таран

Нагадаємо, сьогодні свій матч дограли Київ Кепіталз та Кременчук. Зустріч переносилась через тривалу повітряну тривогу.