Сокіл впевнено переграв Дніпро та закріпив лідерство в чемпіонаті України

У п'ятницю, 20 грудня, відбувся ще один матч в межах 12 туру чемпіонату України з хокею, в якому чинний чемпіон першості Сокіл переграв херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Ця перемога стала для столичного клубу 8-ю поспіль у поточному сезоні. Кияни вже набрали 31 заліковий баг та закріпили лідерство в турнірній таблиці.

Водночас Дніпро залишився на передостанньому рядку. В активі херсонського колективу всього дві перемоги та 6 набраних очок.

Чемпіонат України з хокею

20 грудня

Дніпро – Сокіл 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 02:27 Захаров, 0:2 – 06:09 Чердак, 0:3 – 15:05 Чердак, 0:4 – 21:17 Жеребко, 1:4 – 22:41 Дуюн

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Кременчук завдав розгрмної поразки Крижинці.