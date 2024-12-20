Кременчук розбив Крижинку в чемпіонаті України та піднявся на третє місце в таблиці

У п'ятницю, 20 грудня, відбувся матч 12 туру чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук розгромив Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 8:0.

Новачок чемпіонату доволі несподівано зміг втримати свої воротами "сухими" у першому періоді, однак у двох наступних знову отримав град шайб.

Завдяки цій перемозі Кременчук піднявся на 3-тє місце в турнірній таблиці, обійшовши Шторм, однак одесити мають матч у запасі. В обох клубів по 24 залікових бали.

Крижинка займає останню сходинку, не здобувши за 11 матчів жодної перемоги.

Чемпіонат України з хокею

20 грудня

Кременчук – Крижинка 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 23:31 Безуглий, 2:0 – 24:16 Кривошапкін, 3:0 – 26:00 Андрющенко, 4:0 – 28:55 Говоркян, 5:0 – 38:50 Андрющенко, 6:0 – 49:39 Целогородцев, 7:0 – 53:32 Панков, 8:0 – 59:57 Абаджян

Сьогодні, 20 грудня, також свій матч зіграє чемпіон України Сокіл, який зустрінеться з Дніпром.

Кілька днів тому київський клуб у дербі здолав Київ Кепіталз. Переможна серія "соколят" складає 7 поєдинків. Дніпро у попередньому турі обіграв Крижинку.