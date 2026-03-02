Одещина в матчі із 16-ма шайбами розгромила Шторм в чемпіонаті України

У понеділок, 2 березня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Одещина перемогла Шторм.

Зустріч завершилася з рахунком 10:6.

Зазначимо, що перший період пройшов за Штормом, а переломною стала друга третина гри, у якій новачок першості закинув у ворота суперника 7 шайб, на що той відповів лише однією.

Завдяки цій перемозі Одещина повернулася на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, водночас Шторм опустився на 4-ту.

Чемпіонат України з хокею

2 березня

Шторм – Одещина 6:10 (3:1, 1:7, 2:2)

Шайби: 0:1 – 9:39 Целогородцев, 1:1 – 11:25 Мосюк, 2:1 – 12:21 Жевтяк, 3:1 – 14:14 Ревука, 3:2 – 21:25 Целогородцев, 3:3 – 24:23 Сидоренко, 3:4 – 26:00 Бабинець, 4:4 – 33:49 Лактіонов, 4:5 – 35:52 Сидоренко, 4:6 – 36:27 Сидоренко, 4:7 – 39:26 Сидоренко, 4:8 – 39:59 Кобильник, 4:9 – 40:12 Целогородцев, 4:10 – 50:28 Сидоренко, 5:10 – 51:02 Пойманов, 6:10 – 54:19 Мосюк

Напередодні Сокіл здолав Кременчук.