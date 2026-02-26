Сокіл розгромив Шторм у чемпіонаті України

У четвер, 26 лютого, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл розгромив Шторм.

Зустріч завершилася з рахунком 9:2.

Столичний клуб в "суху" виграв перший період, а в другому збільшив перевагу до 6 шайб, на що суперник відповів лише одним взяттям воріт.

У заключній третині поєдинку кияни закинули ще тричі і довели рахунок до непристойного, на що одесити знову змогли відповісти лише одним голом, який вже нічого не вирішував.

У підсумку Сокіл набрав 68 балів та продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці. Шторм, попри поразку, з 32-ма заліковими балами залишився на 3-й сходинці.

Чемпіонат України з хокею

26 лютого

Шторм – Сокіл 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Шайби: 0:1 – 5:34 Олійник, 0:2 – 9:18 Тимченко, 0:3 – 23:24 Чердак, 1:3 – 35:49 Римар, 1:4 – 36:14 Тищенко, 1:5 – 37:12 Янішевський, 1:6 – 39:19 Бородай, 1:7 – 43:32 Мазур, 1:8 – 53:03 Жеребко, 2:8 – 56:40 Делій, 2:9 – 58:54 Бородай

Нагадаємо, напередодні Кременчук розгромив Крижинку.