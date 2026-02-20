Кременчук сенсаційно поступився Одещині, пропустивши за секунду до фінальної сирени

У п'ятницю, 20 лютого, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук сенсаційно програв Одещині.

Зустріч завершилася з рахунком 5:4 на користь дебютанта першості.

Перший період завершився на користь чинних чемпіонів України, однак надалі одеський клуб почав скорочувати відставання, потім відігрався, а у заключній третині гри взагалі вирвав вольову перемогу, закинувши за секунду до фінальної сирени.

Зазначимо, що Кременчук вже вдруге поспіль поступається Одещині у поточному сезоні. У попередній дуелі між цими командами перемогу з рахунком 9:5 також святкували дебютанти чемпіонату України.

Чемпіонат України з хокею

20 лютого

Одещина – Кременчук 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – Лісін (Кобильник, Дуюн), 0:36, 1:1 – Геворкян (Крівошапкін, Андрущенко), 04:22, 1:2 – Брага (Попережай, Абаджян), 05:22, 1:3 – Абаджян (Пономаренко, Попережай), 22:27, 2:3 – Абдуллаєв (Мурин, Целогородцев, більш.), 26:51, 3:3 – Дуюн (Кобіков, Кобильник), 32:29, 4:3 – Сидоренко (Бабинець, Мурин), 47:15, 4:4 – Абаджян (Матусевич), 58:37, 5:4 – Бабинець (Абдуллаєв, більш.), 59:59

