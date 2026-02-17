Сокіл розгромно переміг одеський Шторм в чемпіонаті України

У вівторок, 17 лютого, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому київський Сокіл обіграв одеський Шторм.

Зустріч завершилась з рахунком 2:6.

Шторм зазнав поразки, пропустивши три шайби вже у першому періоді. Гості впевнено контролювали гру протягом всієї зустрічі, закріпивши успіх дублями Чердака та Захарова, на що господарі відповіли лише влучними кидками Трущенка та Ревуки.

Завдяки цій перемозі Сокіл зміцнив своє лідерство в чемпіонаті України, відірвавшись від Кременчука на дев'ять очок, тоді як Шторм залишився на третій сходинці турнірної таблиці.

Чемпіонат України з хокею

17 лютого

Шторм – Сокіл 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

Шайби: 0: 1 – 03: 16 Олійник, 0: 2 – 10: 31 Чердак, 0: 3 – 15: 50 Мазур, 0: 4 – 21: 45 Захаров, 1: 4 – 28: 22 Трущенко, 1: 5 – 29: 48 Чердак, 2: 5 – 32: 36 Ревука, 2: 6 – 57: 13 Захаров

Огляд матчу

