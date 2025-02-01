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Кременчук у непростому матчі здолав херсонський Дніпро в чемпіонаті України

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 16:14
Кременчук у непростому матчі здолав херсонський Дніпро в чемпіонаті України
ФХУ

У суботу, 1 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук здолав херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Після цієї перемоги Кременчук набрав 33 бали, однак залишився на 4-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від одеського Шторма, що йде 3-м, на 9 очок.

Дніпро (12 очок) йде передостаннім.

Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат, 1 лютого

Дніпро – Кременчук 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 6:51 Жовтяк, 1:1 – 18:22 Абаджян, 1:2 – 26:30 Абдулаєв, 1:3 – 41:52 Лялька, 2:3 – 51

Нагадаємо, вчора, 31 січня, київський Сокіл обіграв Крижинку в матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

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Кременчук

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