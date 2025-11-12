Кременчук переграв Крижинку-Кепіталз у 7 турі чемпіонату України

У середу, 12 листопада, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук переграв Крижинку.

Зустріч завершилася впевненою перемогою чинних чемпіонів з рахунком 5:2.

Завдяки цій перемозі Кременчук набрав 18 очок, чии значно покращив своє становище в якості лідера першості. Крижинка, яка напередодні поновила участь в чемпіонаті, замикає турнірну таблицю з одним набраним балом.

Чемпіонат України з хокею

7 тур, 12 листопада

Крижинка-Кепіталз – Кременчук 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Шайби: 1:0 – 4:17 Панченко, 1:1 – 13:08 Говоркян, 1:2 – 32:07 Андрущенко, 1:3 – 44:33 Попережай, 1:4 – 52:00 Андрущенко, 1:5 – 54:29 Абаджян, 2:5 – 56:58 Панченко

