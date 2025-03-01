Дніпро розгромив Крижинку в матчі чемпіонату України

У суботу, 1 березня, відбувся матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому херсонський Дніпро розгромив столичну Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 7:0.

Після цієї перемоги Дніпро набрав 18 очок, однак кардинально на турнірну таблицю це не вплинуло, адже від зони плейоф херсонський клуб відстає аж на 33 бали. Крижинка без жодної перемоги за 28 матчів продовжує йти останньою.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

Регулярний сезон, 1 березня

Крижинка – Дніпро 0:7 (0:4, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 1:47 Мурин, 0:2 – 5:47 Халін, 0:3 – 9:52 Чуприна, 0:4 – 15:58 Чуприна, 0:5 – 39:48 Халін, 0:6 – 43:45 Пономарьов, 0:7 – 52:36 Цюра

Напередодні в іншому матчі Кременчук обіграв одеський Шторм.