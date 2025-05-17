США поміряється силами з Німеччиною, Канада тестуватиме Словаччину на чемпіонаті світу
Сьогодні, 17 травня, в межах восьмого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудуться шість матчів.
У групі А відбудеться ключовий поєдинок за вихід у плейоф між Фінляндією та Латвією. Не менш важливою буде й зустріч Канада – Словаччина. Збірна Швеції, яка є лідером групи, проведе гру проти Франції.
У групі В відкриє ігровий день поєдинок США – Німеччина. Також відбудеться скандинавське дербі Данія – Норвегія. Чехія спробує продовжити свою переможну серію у матчі з Казахстаном.
Група А
13:20 Фінляндія – Латвія
17:20 Франція – Швеція
21:20 Канада – Словаччина
Група В
13:20 США – Німеччина
17:20 Чехія – Казахстан
21:20 Канада – Словаччина
Нагадаємо, вчора, 16 травня, відбулося 4 поєдинки на ЧС. Результати можна переглянути ТУТ.