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США поміряється силами з Німеччиною, Канада тестуватиме Словаччину на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 07:17
США поміряється силами з Німеччиною, Канада тестуватиме Словаччину на чемпіонаті світу

Сьогодні, 17 травня, в межах восьмого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудуться шість матчів.

У групі А відбудеться ключовий поєдинок за вихід у плейоф між Фінляндією та Латвією. Не менш важливою буде й зустріч Канада – Словаччина. Збірна Швеції, яка є лідером групи, проведе гру проти Франції.

У групі В відкриє ігровий день поєдинок США – Німеччина. Також відбудеться скандинавське дербі Данія – Норвегія. Чехія спробує продовжити свою переможну серію у матчі з Казахстаном.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
5 тур, 16 травня

Група А

13:20 Фінляндія – Латвія

17:20 Франція – Швеція

21:20 Канада – Словаччина

Standings provided by Sofascore

Група В

13:20 США – Німеччина

17:20 Чехія – Казахстан

21:20 Канада – Словаччина

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 16 травня, відбулося 4 поєдинки на ЧС. Результати можна переглянути ТУТ

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