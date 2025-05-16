Швейцарія розгромила Норвегію, Данія декласувала Угорщину на чемпіонаті світу-2025
У п'ятницю, 16 травня, в межах восьмого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановано чотири матчі.
У першій зустрічі ігрового дня збірна Австрії переграла команду Франції. Дублем відзначився 21-річний нападник Детройта Марко Каспер, ще по голу в активі Рамона Шнецера та Фінценца Рорера. Наприкінці поєдинку Петер Шнайдер закинув шайбу у пусті ворота.
В паралельній зустрічі Данія закинула вісім шайб у ворота національної команди Угорщини – 8:2.
Швейцарія продовжила свою переможну серію на турнірі. Цього разу обігравши Норвегію з рахунком 3:0. В іншій зустрічі Швеція розгромила аутсайдера групи А – Словенію.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
16 травня
Група А
Австрія – Франція 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)
Швеція – Словенія 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Група В
Угорщина – Данія 2:8 (2:1, 0:3, 0:5)
Швейцарія – Норвегія 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Турнірна таблиця Групи А
Турнірна таблиця Групи В
Нагадаємо, напередодні Канада здобула вольову перемогу над Австрією, Фінляндія розібралась зі Словенією.