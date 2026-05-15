Фінляндія переграла Німеччину в матчі-відкритті чемпіонату світу, Канада здолала Швецію

У швейцарських містах Цюрих і Фрібург розпочався чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Відкривали ігровий день поєдинки Фінляндія – Німеччина та Канада – Швеція.

"Суомі" на льоду виглядали краще за німців, які приїхали на планетрану першість без трьох головних зірок: Леона Драйзайтля, Джей Джея Петерки та Тіма Штюцле.

Тому перемога з рахунком 3:1 виглядає заслужено та закономірно.

В іншому матчі канадці здолали шведів із рахунком 5:3.

У першому періоді за "кленових листків" відзначилися ветерани: 36-річний Джон Таварес і молодший на рік Раян О'Райлі.

У наступному періоді Канада запалила світло за воротами шведів ще раз, але й сама пропустила тричі.

Все-таки фаворити зуміли дотиснути "Тре Кронор". На 44 хвилини Коннор Браун знову вивів їх уперед, а через 9 хвилин Ділан Козенс, як виявилося, встановив остаточний рахунок на табло.

Хокей – чемпіонат світу 2026

Група А

Фінляндія – Німеччина 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайби: Лунделл (9), Пуляярві (43), Рату (56) – Лойбль (49)

21:20. США – Швейцарія

Група В

Канада – Швеція 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Шайби: Тавареш (3), О'Райлі (16), Холловей (35), Браун (43), Козенс (52) – Ларссон (29), Раймон (32), Екхольм (36)

21:20 Чехія – Данія

Нагадаємо, гравець збірної України Олексій Дахновський розповів про плани на ЧС-2027, де "синьо-жовті" також гратимуть в еліті.