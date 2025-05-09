Господарі зіграють зі США, Швеція спробує обіграти Словаччину в 1 турі чемпіонату світу
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Сьогодні, 9 травня, стартує чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Це вже буде 88-а світова першість в історії. Цьогорічний ЧС пройде з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.
На 9 травня заплановано по два матчі в групі А і B.
Чемпіонат світу з хокею – 2025
1 тур, 9 травня
Група А
17:20 Австрія – Фінляндія
21:20 Данія – США
Група В
17:20 Швейцарія – Чехія
21:20 Швеція – Словаччина
Зазначимо, що торік чемпіонат світу відбувся в Чехії. Саме господарі й стали тріумфаторами, здолавши у фіналі збірну Швейцарії.
Збірна України грає в дивізіоні IA. "Синьо-жовті" були близькі до виходу в еліту, але програли Японії у вирішальному поєдинку.