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Господарі зіграють зі США, Швеція спробує обіграти Словаччину в 1 турі чемпіонату світу

Руслан Травкін — 9 травня 2025, 08:55
Господарі зіграють зі США, Швеція спробує обіграти Словаччину в 1 турі чемпіонату світу
x.com/usahockey

Сьогодні, 9 травня, стартує чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Це вже буде 88-а світова першість в історії. Цьогорічний ЧС пройде з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.

На 9 травня заплановано по два матчі в групі А і B.

Чемпіонат світу з хокею – 2025
1 тур, 9 травня

Група А

17:20 Австрія – Фінляндія

21:20 Данія – США

Група В

17:20 Швейцарія – Чехія

21:20 Швеція – Словаччина 

Зазначимо, що торік чемпіонат світу відбувся в Чехії. Саме господарі й стали тріумфаторами, здолавши у фіналі збірну Швейцарії.

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