Очільник ФХУ оголосив дату початку чемпіонат України

Очільник новоствореної Федерації хокею України Сергій Мазур заявив, що чемпіонат України стартуватиме 22 жовтня.

Його слова передає портал Tribuna.com.

"Чемпіонат буде, плануємо відкривати його 22 жовтня. Побачимо, як все відбудеться, але багато не коментуватиму, поки я не в реєстрі. Щоб ніхто на мене не впливав як на самозванця. Але чемпіонат буде, не переживайте, уже є регламент повний. Можливо, він не такий офіційний буде стартувати, але поправимо в майбутньому".

Також Мазур розповів про учасників майбутнього турніру.

"Виступати будуть шість команд. Але є моменти у Тризуба, не справляються з фінансами. Але будемо ще думати. Сокіл, Кременчук, Дніпро, Шторм, Кепіталз. Ну й Тризуб в останню мить взяв паузу. Їм не допомагають спонсори, тому вони не в гарному настрої такому. Ну нічого, будемо працювати в цьому напрямку. Може, якось його й потягнемо".

Функціонер повідомив, що формат змагань збережеться з останніх сезонів.

"Так, але треба, щоб було все документально погоджено. Бачите ж, не всі хочуть визнавати. Але міжнародна федерація вже вписала моє імʼя як президента української федерації. Вони кажуть, що їм наші балачки неважливі. Є регламент, є вищий орган – конгрес, який провівся. Усе по закону. А якщо хтось буде до суду подавати, то це їхнє право. Ну не будемо забігати наперед, давайте почекаємо. Ще небагато залишилось часу чекати. Усе буде гаразд", – сказав Мазур.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура.

Водночас Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

"Ми продовжуємо працювати у звичайному режимі та складі Федерації. Нам шкода, що через такі дії, зумовлені власними амбіціями Анатолія Брезвіна, Сергія Мазура та інших осіб, страждає український хокей. Їхні кроки спрямовані виключно на руйнацію та бажання влади в будь-який спосіб.

Генеральний Конгрес Федерації відбудеться наприкінці цього року відповідно до чинного статуту. Точна дата і місце проведення буде оголошена на найближчому засіданні Ради Федерації", – зазначає Зубко, який також вважає себе чинним президентом Федерації хокею України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.

Уся інформація, розклад матчів і представлення команд-учасниць були доступні на сайті ihfua.com Мазура. У той час, як на сайті fhu.com.ua Зубка останні новини про Кубок України датуються 10 і 13 вересня. Зауважимо, що обидва портали позиціонують себе як офіційний сайт Федерації хокею України.