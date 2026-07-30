Верховний Суд постановив, що рішення щодо усунення президента Федерації хокею України є недійсним

27 липня 2026 року Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу Федора Грищева та підтвердив недійсність усунення Сергія Мазура з посади президента Федерації хокею України.

На початку жовтня 2025 року Мазур скликав засідання Ради ФХУ, яке мало б відбутися в Кременчуці. Однак на нього прийшли лише 4 людини.

Паралельно інші 15 членів Ради, а саме: Бущан А.П., Буценко К.Л., Гайда Р.Д., Грищенко Є.В., Зімін Є.І., Кирєєв І.А., Мандзій С.В,, Романюк М.С., Сисюк В.М., Сопіт О.С., Таратута К.П., Слатвицька О.С., Шахрайчук В.В., Юдін О.Г., Ярема Р.В., а також сам Грищев Ф.І (запрошений без права голосу) зібралися онлайн.

Саме на цій зустрічі було ухвалено низку рішень, зокрема – змістити з посади президента Сергія Мазура та призначити Федора Грищева на посаду виконувача обов`язків президента Федерації до проведення наступного Генерального Конгресу.

17 грудня 2025 року Господарський суд Полтавської області визнав рішення Ради недійсними, 8 квітня 2026-го це рішення підтвердив і Східний апеляційний господарський суд. А зараз і Верховний – його рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.

Напередодні стало відомо, що збірну Росії не допустили до чемпіонату світу-2027.