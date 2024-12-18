Крижинка та Дніпро зійдуться у битві аутсайдерів: анонс матчу чемпіонату України
Дніпро – Крижинка
Instagram ХК Дніпро
У середу, 18 грудня, у межах чемпіонату України з хокею відбудеться один матч.
У Києві на Арені "АТЕК" зустрінуться Крижинка та Дніпро, два аутсайдери турніру, які здобули одну перемогу на двох за 20 проведених матчів.
Ця єдина перемога відбулася в очній зустрічі цих команд 23 листопада. Тоді дніпровський колектив виграв з рахунком 7:4.
Тож сьогодні у Крижинки буде шанс взяти реванш та здобути дебютну перемогу в сезоні.
Старт гри між Крижинкою та Дніпром запланований на 16:30.
Нагадаємо, що вчора пройшли два поєдинки чемпіонату України з хокею: Сокіл виграв столичне дербі у Київ Кепіталз, а Кременчук на виїзді здолав Шторм.