Кременчук зіграє з Соколом: онлайн відеотрансляція матчу чемпіоната України

В суботу, 7 грудня, відбудеться матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук прийме на власному льодові київський Сокіл.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Кременчук наразі посідає 4 місце в турнірній таблиці. У команди 18 очок за 10 зіграних матчів.

Сокіл же йде другим. У колектива зі столиці 22 залікових бала за 10 зіграних турів,

Напередодні, 6 грудня, Київ Кепіталз досить впевнено обіграв Дніпро із Херсону. Ця перемога дозволила столичним закріпитись в якості лідера чемпіонату,