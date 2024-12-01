Київ Кепіталз вирвали перемогу над Кременчуком, продовжуючи гонитву за Штормом

У неділю, 1 грудня, відбувся матч чемпіонату України між Кременчуком та Київ Кепіталз.

Рахунок у матчі був відкритий на 10-й хвилині, коли Андрій Кривоножкін наніс точний кидок у ближній кут, чим вивів гостей уперед.

На другу шайбу довелося чекати доволі довго. Лише на останній хвилині другого періоду господарі майданчика відновили парітет. Шайба після кидка Богдана Панкова пройшла через скупчення гравців та опинилася у воротах.

Останнє слово у цьому матчі все ж залишилося за киянами. У середині останньої 20-хвилинки Владислав Луговий з гострого кута пробив Микиту Гордюшина та приніс своїй команді перемогу.

Чемпіонат України з хокею

1 грудня

Кременчук – Київ Кепіталз 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Після дев'яти матчів Київ Кепіталз продовжують утримувати друге місце у таблиці, відстаючи від лідера в особі Шторму на одне очко.

Кременчук займае четверте місце, маючи в активі 15 очок.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Шторм закріпив своє лідерство у чемпіонаті розгромною перемогою над Дніпром.