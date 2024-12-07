Шторм – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіоната України

В суботу, 7 грудня, відбудеться матч регулярного чемпіонату України по хокею, в якому новачок ліги завітає в гості до одеського Шторму.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 15:00 за київським часом.

Шторм наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці. У команди 21 пункт за 10 зіграних матчів.

Крижинка розташувалась на останньомі місті. У колектива зі столиці нуль очок за 8 зіграних турів.

Сьогодні, 7 грудня, відбудеться ще одна гра чемпіонату. Кременчук прийме на своєму льодові столичний Сокіл. Початок – в 13:00 по Києву.