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Шторм – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіоната України

Микита Павлів — 7 грудня 2024, 10:50
Шторм – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіоната України
Шторм Одеса
Фото: ХК Шторм Одеса

В суботу, 7 грудня, відбудеться матч регулярного чемпіонату України по хокею, в якому новачок ліги завітає в гості до одеського Шторму.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Федерацією хокею України, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 15:00 за київським часом.

Шторм наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці. У команди 21 пункт за 10 зіграних матчів.

Крижинка розташувалась на останньомі місті. У колектива зі столиці нуль очок за 8 зіграних турів.

Сьогодні, 7 грудня, відбудеться ще одна гра чемпіонату. Кременчук прийме на своєму льодові столичний Сокіл. Початок – в 13:00 по Києву.

Федерація хокею України ФХУ Хокейна Суперліга України Шторм Одеса ХК Крижинка

Федерація хокею України

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