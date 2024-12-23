Крижинка забила, але програла Соколу у чемпіонаті України

У понеділок, 23 грудня, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому Крижинка приймала Сокіл.

Матч завершився 10:2 на користь номінальних гостей.

Крижинка двічі змогла забити суперникам, але це не допомогло столичному клубу уникнути розгромної поразки.

Відзначимо гравця Сокола Віктора Захарова, який ще в першому періоді тричі відзначився у воротах суперників.

Чемпіонат України з хокею

23 грудня

Крижинка – Сокіл 2:10 (0:4, 1:2, 1:4)

Шайби: 0:1 – Захаров, 00:18, 0:2 – Захаров, 03:01, 0:3 – Захаров, 05:30, 0:4 – Бородай, 16:35, 0:5 – Жеребко, 00:32, 0:6 – Висотенко, 09:32, 1:6 – Шевченко, 17:27, 1:7 – Бородай, 03:47, 1:8 – Костромітін, 10:06, 1:9 – Висотенко, 16:31, 1:10 – Костромітін, 17:55, 2:10 – Буняк, 19:59

Нагадаємо, у минулому матчі Крижинка всуху поступилась Кременчуку