Кременчук спробує закрити серію із Соколом та вийти у фінал плейоф чемпіонату України

Сьогодні, 17 березня, у Києві у спорткомплексі "АТЕК" відбудеться п'ятий матч півфінальної серії плейоф чемпіонату України, у якому місцевий Сокіл прийматиме Кременчук.

Переможець регулярного сезону перебував за крок від поразки 0-4 перед стартом минулого поєдинку. Проте столичний колектив видав свою найкращу гру в цій серії та здобув першу перемогу.

Тепер серія плейоф повернулася до Києва, де до цього двічі перемагав Кременчук. Саме на повторення тих результатів гості сподіватимуться цього разу, щоб виграти четвертий матч та закрити серію.

Чемпіонат України з хокею – плейоф

1/2 фіналу, 5-й матч, 17 березня

18:00 Сокіл – Кременчук

Рахунок в серії 1:3

Нагадаємо, що раніше визначився перший фіналіст плейоф чемпіонату України з серії між Штормом та Київ Кепіталз.