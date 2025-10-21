Катастрофічний відбір, який ще можна врятувати: жіноча збірна України стартувала у кваліфікації Євро-2026

16 та 19 жовтня жіноча національна збірна України з гандболу відкрила відбір на чемпіонат Європи-2026, чітко задекларувавши статус аутсайдера.

У стартовому турі наші дівчата на виїзді відносно м'яко поступилися фавориту групи – Швеції – 25:33. А вже за три дні у словацьких Михайлівцях зазнали розгрому від прямого конкурента, Сербії – 23:34.

Як підсумок – уже в жовтні ми де-факто втратили шанси на пряме потрапляння на Євро-2026.

Якби не нещодавнє розширення континентального форуму з 16 до 24 команд, то наш відбір завершився б на перших же метрах. Проте повну неготовність до мейджорів ще можна спробувати виправити. Для цього треба випередити Литву і стати найкращими серед третіх місць, формат якого доволі поблажливий – далі пройдуть чотири з шести команд.

У нинішніх умовах це – наш єдиний реальний шанс потрапити на континентальну першість. Але навіть він зараз обрамлений крихким кришталем. Адже до заліку підуть лише чотири матчі, два з яких ми вже зіграли. Проміжний підсумок невтішний: 0 очок з лячними -19 у графі "різниця м’ячів". І саме цей показник, найімовірніше, стане вирішальним в ендшпілі відбору.

Втім, навіть частково модифікований тренерський штаб досі не засвоїть базові принципи. Обидва поєдинки Україна догравала без огляду на майбутні труднощі. Це може дуже дорого коштувати у квітні.

Розбираємось, хто чи що спричиняє неконкурентоспроможність нашої збірної на міжнародній арені.

Швеція – Україна 33:25 (16:11)

Украина: Гладун (6/34, 17%), Лазорак (0/5, 0%), Грабчак (н.в.); Росоха (5/7), Шукаль (5/8), Дмитришин (3/3), Мальована (3/3), Андрійчук (2/6), Компанієць (1/5), Макаренко (1/3), Бондаренко (1/2), Соскида (1/2), Колодюк (1/1), Прокоп'як, Корець (1/1), Безрукова (0/1).

В.о. головної тренерки: Лілія Горільська.

Україна – Сербія 23:34 (12:17)

Украина: Украина: Гладун (0/13; 0%), Лазорак (3/20; 15%), Грабчак (0/3; 0%); Колодюк (4/4), Дмитришин (4/9), Росоха (3/5), Шукаль (3/7), Безрукова (2/3), Макаренко (2/3), Бондаренко (2/3), Корець (1/1), Мальована (1/3), Андрійчук (1/3), Компанієць (0/2), Прокоп'як (0/1), Соскида.

В.о. головної тренерки: Лілія Горільська.

Останні офіційні матчі "синьо-жовті" провели ще у квітні, коли без опору програли відбіркову кампанію до ЧС Чехії (19:35, 27:26). За шість місяців після того вектор падіння не змінився. Навпаки, прискорився.

Причина (хоча хто її шукає?) на поверхні. Збірною, як і раніше, одноосібно керує одіозний президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, який ще у 2017 році самопризначив себе тренером.

Відтоді національна команда перетворилася на іграшку, де суть – гандбол і державні принципи – були швидко знищені.

Кажете кістяк команди потрібно формувати і награвати роками? Але ми ніяк навіть не почнемо. Склад змінюється, як погода у Карпатах. Порівняно з квітневими матчами проти Чехії, нинішній ростер оновився на 50%. Ще раз. Наполовину.

З Євро-2024, тобто менш ніж за рік, у складі залишилися лише сім гравчинь. І такий калейдоскоп – на кожному зборі. У кожному матчі. Гравці щохвилинно змінюються без розуміння навіщо.

Взагалі оновлення складу майже завжди викликає подив, адже запрошення отримують дівчата, які не мають стабільного місця у своїх клубах.

Натомість ті, гравчині, які мають потенціал або сформувались на європейському рівні вперто ігноруються. Сьогодні, у жовтні 2025 року, особливо прикро не бачити у складі двох справжніх перлин.

Це голкіперка Вікторія Салтанюк – на мою думку, найсильніша українська гандболістка нині (до того ж кілька днів тому здійснила справжній подвиг у єврокубках зі своїм Кобєжице). А також карпатівка Валерія Нестеренко, висока ліва півсередня, від гри якої в атаці перехоплює подих від задоволення.

У матчах зі Швецією та Сербією воротарська лінія повністю випала, а "тренери" скаржилися на нестачу кидків із задньої лінії. Шукаєте логіку?

Кадрова катавасія тотальна: десятки гравчинь високого рівня з Галичанки (Марія Поляк та Світлана Гавриш добряче підтягнулися), Карпат і навіть Рівного, на яких хочеться дивитися в антуражі збірної, давно змирилася з реальністю.

А вона жорстока – останні вісім років визначальним чинником у збірній є не професійні якості, а затьмарені амбіції винищувачів славних традицій українського гандболу.

Закриваючи тему кадрів, варто згадати ще й відсутність воротарки Єлізавети Пастеляк (у закордонному паспорті значиться її дівоче прізвище – Воронько) та правої крайньої Олександри Фурманець. Подейкують, що обидві досвідчені гравчині (до речі, матері), відмовилися терпіти агресивну поведінку новоспеченої головної тренерки... Лілії Горільської.

Так, саме так – ми плавно перейшли до головного панчлайну огляду. Головним(!) тренером збірної України(!) президент ФГУ Мельник призначив свою ідеальну компаньйонку, колишню лінійну збірної.

Єдине, що можна сказати впевнено: ці двоє перебувають на одному професійному рівні.

Чи можна без досвіду, ліцензії, освіти й успіхів очолити сакральний для гандболу пост, який колись займали Ігор Турчин, Леонід Ратнер та Леонід Євтушенко?

У нинішній Україні, на жаль, можна. Учорашні двієчники сьогодні стали "стратегами".

Злет Горільської – типовий і показовий кейс. Миттєво вона обійняла посади тренера "молодіжки", київського Спартака і національної команди.

Якщо хтось спитає, а куди ж дивляться чиновники? Бездіяльність і непрофесійність державних регуляторів давно перетнули червону лінію. Їхня безвольність лише пришвидшує руйнування українського гандболу.

Для фіксації варто згадати заступника міністра молоді та спорту Олексія Нікітенка та голову НОК Вадима Гутцайта (ексміністра спорту). Обидва вони на пресконференції, ініційованій Мельником, урочисто вітали молодіжну збірну України з "золотом Євро-2025", хоча йшлося лише про звичайний товариський турнір під егідою ЄГФ.

Форум не мав жодного офіційного статусу – це був просто втішний турнір. Реальне ж Євро, де змагалися 24 найсильніші збірні, проходило у Чорногорії, і його виграла Німеччина. Ба більше – ФГУ навіть не заявила нашу команду цього віку на офіційний відбір.

А якби на переможну пресконференцію запросили незалежних журналістів? Знайшли б чиновники відповідь, хто з працівників профільних організацій – ФГУ чи Мінспорту – відповідальний за те, що бюджетним коштом до Туреччини відправили не ту молодіжну команду?

Через цю неуважність Україна викинула у повітря шалені бюджетні кошти. І замість того, щоб чесно розібратися з помилкою, ви, пани чиновники, з усмішкою плескаєте в долоні відсутніми титулами, вводячи в оману спортивну спільноту.

Оскільки офіційно до жіночої збірної ми повернемося ще через майже пів року, коротко про жовтневі матчі у спортивній площині.

Жіноча збірна України провела 242 офіційні матчі (+114=18-110; 6209:6038).

Одразу шість(!) гравчинь відсвяткували дебют: Вікторія Мальована, Анастасія Бондаренко, Дар'я Корець, Анастасія Лазорак та Анжеліка Грабчак.

У першому матчі у Швеції наша збірна навіть перевершила очікування, адже швидкі господарки за бажання могли б довести перевагу до 15-20 голів. Проте наші дівчата не дали розвинути хід скандинавській машині. А у другій половині навіть підібралися на відстань одного м’яча (17:18). Особливо ефективно відпрацювала права сторона з лівою бросковою рукою – Мілана Шукаль і Діана Дмитришин.

Через відсутність Тамари Смбатян цікаво розганяла атаку Любов Росоха. Певним сюрпризом став ККД нашої першої лінії – допомогли і лінійні, і крайні. Дебютантка Вікторія Мальована взагалі зробила 3/3 у гарячий відрізок матчу. На жаль, ні захист у всіх варіаціях, ні воротарі не можуть занести цей поєдинок собі в актив. Проте з огляду на важливість різниці м’ячів – -8 відносно позитивний підсумок після розгромів від таких же статусних Чехії (-16), Німеччини (-22, -13) та Нідерландів (-20).

Варто відзначити повернення до лав збірної Дмитришин, яка зіграла вперше за два роки. Нагадаємо, на її кар’єрі ледь не поставили "стоп" українські лікарі.

Майже два роки паузи відзначила і голкіперка Марія Гладун, яка востаннє вдягала светр збірної під час грудневого ЧС-2023.

"Домашній" матч проти сербок залишив більш гіркий осад. Головне – через розгромну поразку й інертність тренерського штабу, який зовсім випав з гри у другому таймі, дозволивши гостям наростити гандикап до двозначного.

Ще вчора ми казали, що воротарська лінія у нас є найукомплектованішою, а у Михайлівцях стали свідками рідкісного явища – жодного сейву за перший тайм! У другому зачепилася Анастасія Лазорак, підсолодивши загальне гірке відчуття.

Непогано увійшла в гру Ольга Макаренко, завдяки якій початок матчу був обнадійливим. З холодною головою діяла Анастасія Бондаренко, показавши, що є альтернатива "Іванівні" (так в ФГУ називають Росоху), проте до плеймейкерів питань набагато менше, ніж до півсередніх. Особливо з правою бросковою рукою. Своїм шансом сповна скористалася Дар'я Корець. Вкотре стабільністю відзначилася Карина Колодюк (п’ять голів за два дні).

Серед мінору слід відзначити п’ять незабитих семиметрових і типове хаотичне тасування гравців. Повірити в те, що досвідчена капітан Компанієць засвітиться у правому куті – непросто й зараз.

Врятує жіночу збірну України лише один сценарій, в який нині ніхто в країні не вірить – передати команду в руки реальному тренеру, який візьме на себе відповідальність за результат.

Наступні офіційні матчі збірна України проведе 4 та 7 березня проти Литви. Завершальна фаза пройде у квітні, де ми знову зустрінемось зі Швецією та Сербією з надією на бали для конкурсу третіх місць.

Ігор ГРАЧОВ для Чемпіона