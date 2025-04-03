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Збірна України назвала заявку на матчі відбору з Чехією

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 21:34
Збірна України назвала заявку на матчі відбору з Чехією
ФБУ

Жіноча збірна України з гандболу оголосила заявку на матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Чехії.

Про це повідомляє ФБУ.

У список потрапило 18 гравчинь:

  • Воротарки: Юдіт Балог (Вашаш, Угорщина), Єлизавета Воронько (Спартак-ШВСМ), Марина Шалімова (Сокол, Чехія)
  • Центральні: Любов Росоха (Гайдунанаш, Угорщина), Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Угорщина)
  • Півсередні: Каріна Соскида, Ірина Компанієць (обидві – Ювента, Словаччина), Євгенія Когуч (МТС Зори, Польща), Валерія Нестеренко (Карпати), Юлія Андрійчук (Тиргу Жіу, Румунія)
  • Ліві крайні: Ольга Макаренко, Катерина Кочан (обидві — Спартак-ШВСМ), Надія Пойманова (Карпати)
  • Праві крайні: Олександра Фурманець (Кошалін, Польща), Мілана Шукаль (Галичанка)
  • Лінійні: Ірина Прокоп'як (Галичанка), Каріна Колодюк (Карпати), Лілія Горільська (Будаєрш, Угорщина)

Матчі проти Чехії відбудуться вже за тиждень, 10 та 13 квітня. В Україні транслювати ці поєдинки буде Суспільне Спорт.

Напередодні команда залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.

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