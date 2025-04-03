Збірна України назвала заявку на матчі відбору з Чехією

Жіноча збірна України з гандболу оголосила заявку на матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2025 проти Чехії.

Про це повідомляє ФБУ.

У список потрапило 18 гравчинь:

Воротарки : Юдіт Балог (Вашаш, Угорщина), Єлизавета Воронько (Спартак-ШВСМ), Марина Шалімова (Сокол, Чехія)

: Юдіт Балог (Вашаш, Угорщина), Єлизавета Воронько (Спартак-ШВСМ), Марина Шалімова (Сокол, Чехія) Центральні : Любов Росоха (Гайдунанаш, Угорщина), Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Угорщина)

: Любов Росоха (Гайдунанаш, Угорщина), Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Угорщина) Півсередні : Каріна Соскида, Ірина Компанієць (обидві – Ювента, Словаччина), Євгенія Когуч (МТС Зори, Польща), Валерія Нестеренко (Карпати), Юлія Андрійчук (Тиргу Жіу, Румунія)

: Каріна Соскида, Ірина Компанієць (обидві – Ювента, Словаччина), Євгенія Когуч (МТС Зори, Польща), Валерія Нестеренко (Карпати), Юлія Андрійчук (Тиргу Жіу, Румунія) Ліві крайні : Ольга Макаренко, Катерина Кочан (обидві — Спартак-ШВСМ), Надія Пойманова (Карпати)

: Ольга Макаренко, Катерина Кочан (обидві — Спартак-ШВСМ), Надія Пойманова (Карпати) Праві крайні : Олександра Фурманець (Кошалін, Польща), Мілана Шукаль (Галичанка)

: Олександра Фурманець (Кошалін, Польща), Мілана Шукаль (Галичанка) Лінійні: Ірина Прокоп'як (Галичанка), Каріна Колодюк (Карпати), Лілія Горільська (Будаєрш, Угорщина)

Матчі проти Чехії відбудуться вже за тиждень, 10 та 13 квітня. В Україні транслювати ці поєдинки буде Суспільне Спорт.

Напередодні команда залишилась без головного тренера. Свою посаду покинув Борис Чижов. Відповідне рішення було прийнято за результатами виступів на чемпіонаті Європи-2024 та у березневих контрольних матах національної команди.