Україна дізналася шлях у кваліфікації на чоловічий ЧС-2027

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася увесь шлях відбору на чемпіонат світу 2027 року.

Суперники "синьо-жовтих" стали відомі після завершення виступу на Євро-2026, де українці зазнали трьох поразок та посіли останнє місце групи.

Відтак підопічні Вадима Бражника розпочнуть кваліфікацію з другого ранду проти Словаччини. Протистояння складатиметься з двох матчів, що відбудуться у березні 2026 року. У разі переможного результату Україна зіграє у фіналі відбору проти Північної Македонії.

Розклад кваліфікації:

Другий раунд відбору: Україна – Словаччина (березень 2026)

Фінал кваліфікації: Північна Македонія – Україна або Словаччина (травень 2026)

Словаччині у травні 2025 року не вдалося відібратися на чемпіонат Європи. Команда посіла останнє місце в груповому етапі після поразок у всіх шести матчах.

На Євро-2026 Північна Македонія набрала 4 очки у групі В, де її суперниками були Данія, Португалія та Румунія.

У п'ятницю, 30 січня, визначилися фіналісти Євро-2026. У "бронзовому" матчі зустрінуться Ісландія та Хорватія, а у "золотому" зіграють Данія та Німеччина.