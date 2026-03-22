Збірна України у драматичному протистоянні перемогла Словаччину, але вибула з кваліфікації на ЧС-2027

Збірна України провела драматичний виїзний поєдинок проти Словаччини у фіналі кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року.

Зустріч завершилася з рахунком 32:31 на користь "синьо-жовтих".

Підопічні Вадима Бражника вдало провели перший тайм, захопивши лідерство зі стартових хвилин. До перерви наша команда наростила свою перевагу до п'яти м'ячів і мала всі шанси на успіх.

Однак у другій половині зустрічі господарі та почали стрімко скорочувати відставання. Словаки відновили паритет на табло, після чого на майданчику пішла боротьба за кожен кидок.

Фінальна сирена зафіксувала мінімальну перемогу українців, якої виявилося замало для підсумкового тріумфу – за сумою двох поєдинків наша збірна залишилася за бортом світової першості.

Чемпіонат світу – Кваліфікація

Другий етап. Фінал.

2-й матч, 22 березня

Словаччина – Україна 31:32 (15:20)

Результат першої зустрічі (27:24)

Нагадаємо, у першій зустрічі другого раунду європейського відбору українські гандболісти зазнали поразки з рахунком 24:27 від словаків. Тоді ключовим моментом стала серія з п'яти пропущених голів поспіль, яку суперник організував за рахунку 11:11.

Зауважимо, що збірна України не змогла задіяти низку провідних гравців. Поза заявкою команди опинилися одразу п'ять гравців основного складу, які грали на Євро-2026.