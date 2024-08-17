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Збірна України U-18 програла восьмий матч поспіль на чемпіонаті Європи

Руслан Травкін — 17 серпня, 15:09
Збірна України U-18 програла восьмий матч поспіль на чемпіонаті Європи
Збірна України U-18
ФГУ

Збірна України U-18 програла одноліткам з Чорногорії на чемпіонаті Європи з гандболу.

Для української команди це вже 8 поразка поспіль на турнірі. Українці змагалися з Чорногорією за передостаннє місце на турнірі. Перший період "жовто-сині" поступилися з рахунком 10:14, другий — 13:15.

Чемпіонат Європи U-18 — гандбол
Матч за 23 місце, 17 серпня

Україна — Чорногорія 23:28 (10:14, 13:15)

Нагадаємо, напередодні збірна України U-20 завершила виступи на чемпіонаті Європи-2024 з гандболу, посівши 22 сходинку. У команди цієї вікової групи також була шалена серія поразок.

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Гандбол

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