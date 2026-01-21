Визначилися всі учасники основного етапу Євро-2026

У вівторок, 20 січня, відбулися останні матчі групового етапу чемпіонату Європи з гандболу, за підсумками яких визначилися всі 12 збірних, що вийшли в наступну стадію.

В основній стадії Євро-2026 команди поділили на дві групи по 6 команд. У плейоф пройдуть по дві найкращі збірні. Ті ж колективи, що посядуть треті сходинки, зіграють між собою матч за 3 місце.

Учасники основного раунду Євро-2026 з гандболу

Група I: Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Данія, Норвегія

Група II: Словенія, Ісландія, Швеція, Хорватія, Угорщина, Швейцарія

Зауважимо, що основний раунд чемпіонату Європи з гандболу триватимуть з 22 до 28 січня. Всі колективи проведуть загалом по 4 поєдинки.

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи 2026 з гандболу на останньому місці квартету С. Через це підопічні Вадима Бражника розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат світу 2027 з першого раунду матчем проти Словаччини.

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України. В останньому матчі збірна програла Чехії, вилетівши з турніру з нулем набраних балів.