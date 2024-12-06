Одеса проти Ізмаїлу, ЛДУФК-Політехнік прийме Мотор у чемпіонаті України з гандболу

Сьогодні, 29 листопада, відбудуться 4 матчі 11-го туру чемпіонату України з гандболу.

Ізмаїл прийме Одесу. Це буде центральний матч туру, оскільки клуб з обласного центру лідирує в таблиці, а представник Одеської області посідає четверте місце.

Також пройдуть ще три поєдинки: Переяслав – СКА Київ, Карпати – Донбас, ЛДУФК-Політехнік – Мотор.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

11 тур, 6 грудня

12:00 Ізмаїл – Одеса

12:00 Переяслав – СКА-Київ

14:00 Карпати Ужгород – Донбас

16:00 ЛДУФК-Політехнік – Мотор

Нагадаємо, результати минулого туру можна переглянути ТУТ.