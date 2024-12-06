Одеса проти Ізмаїлу, ЛДУФК-Політехнік прийме Мотор у чемпіонаті України з гандболу
handball.net.ua
Сьогодні, 29 листопада, відбудуться 4 матчі 11-го туру чемпіонату України з гандболу.
Ізмаїл прийме Одесу. Це буде центральний матч туру, оскільки клуб з обласного центру лідирує в таблиці, а представник Одеської області посідає четверте місце.
Також пройдуть ще три поєдинки: Переяслав – СКА Київ, Карпати – Донбас, ЛДУФК-Політехнік – Мотор.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
11 тур, 6 грудня
12:00 Ізмаїл – Одеса
12:00 Переяслав – СКА-Київ
14:00 Карпати Ужгород – Донбас
16:00 ЛДУФК-Політехнік – Мотор
Нагадаємо, результати минулого туру можна переглянути ТУТ.