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Одеса проти Ізмаїлу, ЛДУФК-Політехнік прийме Мотор у чемпіонаті України з гандболу

Руслан Травкін — 6 грудня 2024, 10:28
Одеса проти Ізмаїлу, ЛДУФК-Політехнік прийме Мотор у чемпіонаті України з гандболу
handball.net.ua

Сьогодні, 29 листопада, відбудуться 4 матчі 11-го туру чемпіонату України з гандболу.

Ізмаїл прийме Одесу. Це буде центральний матч туру, оскільки клуб з обласного центру лідирує в таблиці, а представник Одеської області посідає четверте місце.

Також пройдуть ще три поєдинки: Переяслав – СКА Київ, Карпати – Донбас, ЛДУФК-Політехнік – Мотор.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
11 тур, 6 грудня

12:00 Ізмаїл – Одеса

12:00 Переяслав – СКА-Київ

14:00 Карпати Ужгород – Донбас

16:00 ЛДУФК-Політехнік – Мотор

Нагадаємо, результати минулого туру можна переглянути ТУТ.

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