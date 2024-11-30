Одеса перемогла ЛДУФК-Політехніку в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Сьогодні, 30 листопада, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги між ЛДУФК-Політехніком та Одесою.

Зустріч завершилася з рахунком 27:37 на користь одеситів.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга



30 листопада

ЛДУФК-Політехніка – Одеса 27:37 (10:18, 17:19)

Завдяки цій перемозі Одеса закріпилася в ролі лідера Суперліги, але її ще може обійти Мотор, який провів на 4 матчі менше та відстає на 6 очок. ЛДУФК-Політехніка з нулем очок залишилася на дні турнірної таблиці.

Також сьогодні відбудуться поєдинки ЦСКА – Ізмаїл та Карпати – ДЮСШ-УГСП-Переяслав.