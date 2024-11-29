Одеса зіграє з Політехніком, Донбас прийме Мотор у 9 турі чемпіонату України
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Сьогодні, 29 листопада, відбудуться матчі 9 туру чемпіонату України з гандболу.
Лідер чемпіонату запорізький Мотор зіграє проти Донбасу. Мотор виграв усі 6 матчів, тоді як опонент також має 6 перемог, але зіграв на 2 матчі більше.
Головний переслідувач Мотора в гостях зіграє проти ЛДУФК-Політехніка. Львівський клуб поступився у всіх 8 зустрічах цього сезону.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
9 тур, 29 листопада
12:00 СКА Київ – Ізмаїл
14:00 ЛДУФК-Політехнік – Одеса
16:00 Карпати Ужгород – Переяслав
18:00 Донбас – Мотор
Плеєр трансляції відсутній.