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Одеса зіграє з Політехніком, Донбас прийме Мотор у 9 турі чемпіонату України

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 09:45
Одеса зіграє з Політехніком, Донбас прийме Мотор у 9 турі чемпіонату України
facebook.com/handball.club.motor

Сьогодні, 29 листопада, відбудуться матчі 9 туру чемпіонату України з гандболу.

Лідер чемпіонату запорізький Мотор зіграє проти Донбасу. Мотор виграв усі 6 матчів, тоді як опонент також має 6 перемог, але зіграв на 2 матчі більше.

Головний переслідувач Мотора в гостях зіграє проти ЛДУФК-Політехніка. Львівський клуб поступився у всіх 8 зустрічах цього сезону.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
9 тур, 29 листопада

12:00 СКА Київ – Ізмаїл

14:00 ЛДУФК-Політехнік – Одеса

16:00 Карпати Ужгород – Переяслав

18:00 Донбас – Мотор

Плеєр трансляції відсутній.

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