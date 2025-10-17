Одеса переграла Спартак-Київ, Карпати програли Донбасу в 5-му турі Суперліги

У п'ятницю, 17 жовтня, відбулися матчі чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд.

Так, у 5-му турі Суперліги ужгородські Карпати програли Донбасу, Одеса у результативному поєдинку обіграла Спартак-Київ, а полтавське Динамо-Академія поступилося Авіа-Грейд-Константі.

Зазначимо, що Мотор свій матч проти Хмельницька зіграє в інший день, так як наразі запорізька команда виступає в Кубку Виклику.

Чемпіонат України – Суперліга

5-й тур, 17 жовтня

Донбас (Донецька область) – Карпати (Ужгород) 36:32 (17:15)

Спартак-Київ (Київ) – Одеса (Одеса) 37:41 (17:16)

Динамо-Академія (Полтава) – Авіа-Грейд-Константа (Запорізька область) 18:26 (9:11)

У попередньому турі, що відбувся 4-го жовтня, Донбас переграв Спартак-Київ, Мотор без проблем розібрався з Одесою, Динамо-Академія Полтава мінімально програла Хмельницькому, а Авіа-Грейд-Константа поступилася ужгородським Карпатам.