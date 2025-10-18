Донбас переграв Карпати, Спартак поступився Одесі в 6-му турі Суперліги

У суботу, 18 жовтня, відбулась низка матчів у межах шостого туру чемпіонату України з гандболу.

В першому поєдинку ігрового дня Авіа-Грейд-Константа переграла полтавське Динамо, "засушивши" другий сет. Ужгородські Карпати розгромно поступились Донбасу, а Одеса у напруженій грі виявилась сильнішою за київський Спартак.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

6 тур, 18 жовтня

Динамо Полтава – Авіа-Грейд-Константа 19:28 (11:18, 8:10)

Спартак Київ – Одеса 31:34 (16:16, 15:18)

Карпати Ужгород – Донбас 28:40 (15:17, 13:23)

За підсумками матчів Донбас тепер посідає третє місце у турнірній таблиці Суперліги, набравши 12 очок, а Динамо залишилось на останньому місці – 0 очок у чотирьох зіграних поєдинках.

Напередодні клуб з Донеччини також переграв Карпати, але не так впевнено, а Одеса була сильнішою за Спартак.