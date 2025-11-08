Карпати знову розгромно програли Одесі, Донбас переміг Динамо-Академію в чемпіонаті України

У суботу, 8 листопада, відбулась низка повторних матчів у межах української Суперліги з гандболу.

Одеса, як і в ранковому матчі, розгромила ужгородські Карпати, а Донбас не залишив шансів Динамо-Академії.

У ще одному протистоянні ігрового дня Хмельницький хоч і мінімально, але знову програв київському Спартаку.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

4 тур, 8 листопада

Одеса – Карпати Ужгород 49:15 (24:7, 25:8)

Хмельницький – Спартак 30:34 (15:20, 15:14)

Донбас – Динамо Полтава 39:23 (17:12, 22:11)

Зазначимо, що багаторазовий чемпіон та лідер чемпіонату України Мотор свій матч зіграє пізніше – гру проти Авіа Грейд Константа перенесли.

Завдяки своїм перемогам Одеса та Донбас наздогнали запорізький клуб в турнірній таблиці – усі три колективи набрали по 18 очок, але Мотор має матч у запасі.

Карпати перебувають на останній сходинці, набравши лише три залікові бали, як і Динамо-Академія з Полтави.

Нагадаємо, нещодавно Мотор переграв Швієсу в межах 1/32 фіналу Кубку виклику, проте покинув турнір за підсумками двох матчів.