Мотор програв литовській Швієсі у першому матчі 1/32 Кубку виклику
ГК Мотор
У суботу, 11 жовтня, Мотор провів перший матч 1/32 фіналу Кубку виклику проти литовського клубу Швієса.
Чемпіон України зазнав поразки з рахунком 25:31.
Найрезультативнішими гравцями у складі Мотора стали Едуард Кравченко та Віталій Горовий, в обох у доробку по шість м'ячів.
Зазначимо, що Швієса – один із провідних клубів Литви, чемпіон національної ліги останніх років, постійний учасник Балтійської гандбольної ліги та єврокубків.
Другий матч між командами відбудеться у суботу, 18 жовтня.
Кубок виклику
1/32 фіналу, перший матч
Швієса – Мотор 31:25 (13:13)
Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, відбувся матч-відповідь 1/32 фіналу Кубку виклику ЄГФ, в якому львівська Галичанка знову поступилась іспанській команді Беті-Онак.