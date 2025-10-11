Мотор програв литовській Швієсі у першому матчі 1/32 Кубку виклику

У суботу, 11 жовтня, Мотор провів перший матч 1/32 фіналу Кубку виклику проти литовського клубу Швієса.

Чемпіон України зазнав поразки з рахунком 25:31.

Найрезультативнішими гравцями у складі Мотора стали Едуард Кравченко та Віталій Горовий, в обох у доробку по шість м'ячів.

Зазначимо, що Швієса – один із провідних клубів Литви, чемпіон національної ліги останніх років, постійний учасник Балтійської гандбольної ліги та єврокубків.

Другий матч між командами відбудеться у суботу, 18 жовтня.

Кубок виклику

1/32 фіналу, перший матч

Швієса – Мотор 31:25 (13:13)

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, відбувся матч-відповідь 1/32 фіналу Кубку виклику ЄГФ, в якому львівська Галичанка знову поступилась іспанській команді Беті-Онак.