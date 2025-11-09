Мотор вчетверте звільнив Степанця з посади головного тренера

Багаторазовий переможець чемпіонату України з гандболу Мотор Запоріжжя вчетверте звільнив Миколу Степанця з посади головного тренера команди.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел з клубу.

За нашою інформацією, досвідчений фахівець звільнений через невдалий старт у єврокубках. У середині жовтня запорізький Мотор вперше в історії клубу вилетів з єврокубків уже після стартового раунду.

За сумою двох матчів "моторівці" поступилися скромній литовській Швієсі (25:31, 26:24) у третьому за силою єврокубковому турнірі (із трьох існуючих), який має промовисту назву "Єврокубок". За нашою інформацією, керівництво залишилося вкрай незадоволеним таким результатом тому вирішило звільнити Степанця.

Український спеціаліст працював у структурі клубу з 2013 року (з перервами). За цей час він здобув із командою сім комплектів золотих медалей чемпіонату України, а також шість Кубків і шість Суперкубків.

За дев'ять неповних сезонів його команда програла лише один матч в Україні. Це сталося у далекому 2013 році, коли Мотор поступився ЗТР у регулярній частині чемпіонату. Втім, той сезон завершився золотими медалями, а Степанець має відкриту серію зі 196 перемог поспіль у внутрішніх турнірах.

В єврокубках під керівництвом Степанця Мотор провів рекордні 61 матч, з яких 47 – у Лізі чемпіонів. У сезоні-2018/2019 він вивів Мотор у найвищу точку клубу – 1/8 фіналу, де за сумою двох матчів запоріжці у боротьбі поступилися Віве Кєльце (33:33, 29:34). "Моторівці" зупинились за крок до вищої точки українського чоловічого клубного гандболу – чвертьфіналі, де гостювали земляки з ЗТР.

Виконувачем обов'язків головного тренера став легенда клубу Юрій Кубатко, який вже виводив Мотор на матчі чемпіонату України. Він проводить свій 15-й сезон за 17-річну історію команди.

Офіційних коментарів від клубу поки що немає.

Ігор Грачов, для Чемпіона