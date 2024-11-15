Одеса програла Мотору, Донбас переграв ЦСКА в 7 турі Суперліги

У п'ятницю, 15 листопада, відбулося чотири матчі 7 туру гандбольної Суперліги України.

У центральному матчі туру лідер першості Одеса програла Мотору. В інших зустрічах Ізмаїл був сильнішим за Переяслав, Карпати виграли у Політехніка, а Донбас переграв столичний ЦСКА.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

7 тур, 15 листопада

Одеса – Мотор 24:34 (12:18)

Ізмаїл – Переяслав 27:24 (14:12)

Політехнік – Ужгород 21:37 (9:21)

ЦСКА – Донбас 28:34 (15:15)

Одеса попри поразку продовжує лідирувати у першості (18 очок), другим йде Донбас (17). Мотор наразі замикає топ-3 з 15 заліковими балами, але запорізький клуб має два матчі а запасі.