Вчинок року: воротар збірної Іспанії вмовив рефері не вилучати шведського гравця
Голкіпер збірної Іспанії Гонсало Перес де Варгас вмовив рефері не показувати червону картку представнику збірної Швеції Хампусу Ванне.
Про це пише A Bola.
Швеція мала виконати 7-метровий кидок. Ванне кинув сильно і здалося, що влучив у голову голкіперу (у гандболі влучання в голову воротаря при 7-метровому карається червоною карткою, якщо сам голкіпер спеціально не робив рухів головою у бік м'яча).
Рефері це помітив. Він підійшов до Ванне, щоб вилучити його. Перес де Варгас підбіг і чітко вказав, що він намагався відбити м'яч рукою, тому вилучати суперника немає потреби. Арбітр так і вчинив.
Це був матч за лідерство у групі F. На той момент Іспанія поступалася з різницею в 6 голів, але до кінця гри їм вдалося врятуватися – 29:29.
Нагадаємо, на ЧС-2025 з гандболу визначилися всі учасники основоного раунду.