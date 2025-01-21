Вчинок року: воротар збірної Іспанії вмовив рефері не вилучати шведського гравця

Голкіпер збірної Іспанії Гонсало Перес де Варгас вмовив рефері не показувати червону картку представнику збірної Швеції Хампусу Ванне.

Про це пише A Bola.

Швеція мала виконати 7-метровий кидок. Ванне кинув сильно і здалося, що влучив у голову голкіперу (у гандболі влучання в голову воротаря при 7-метровому карається червоною карткою, якщо сам голкіпер спеціально не робив рухів головою у бік м'яча).

🟥Gonzalo Pérez de Vargas perdona la roja al sueco Wanne tras afirmar que el lanzamiento no iba a la cabeza del portero. #HispanosRTVE #CRODENNOR2025



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Рефері це помітив. Він підійшов до Ванне, щоб вилучити його. Перес де Варгас підбіг і чітко вказав, що він намагався відбити м'яч рукою, тому вилучати суперника немає потреби. Арбітр так і вчинив.

Це був матч за лідерство у групі F. На той момент Іспанія поступалася з різницею в 6 голів, але до кінця гри їм вдалося врятуватися – 29:29.

Нагадаємо, на ЧС-2025 з гандболу визначилися всі учасники основоного раунду.