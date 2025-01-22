Швеція та Португалія поділили очки, перемоги Словенії та Хорватії на чемпіонаті світу

У середу, 21 січня, відбулися матчі основного групового етапу чемпіонату світу з гандболу 2025 року.

Ігровий день розпочався з перемог Бразилії та Словенії, які здолали Чилі та Аргентину відповідно.

Трохи пізніше Хорватія розгромила Кабо-Верде, у той час як Швеція та Португалія не змаогли визначити переможця, завершивши свій матч унічию.

В останніх поєдинках дня Норвегія вирвала три очки в Іспанії, а Ісландія втримала переможний результат у грі з Єгиптом.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Основний етап, 22 січня

Група 3

Бразилія – Чилі 28:24 (13:10, 15:14)

Швеція – Португалія 37:37 (18:18, 19:19)

Норвегія – Іспанія 25:24 (10:13, 15:11)

Група 4

Словенія – Аргентина 34:23 (15:8, 19:15)

Кабо-Верде – Хорватія 24:44 (11:24, 13:20)

Єгипет – Ісландія 24:27 (9:13, 15:14)

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу беруть участь 32 команди, які на першому етапі були розбиті на 8 груп по 4 збірні.

З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) вийшли до наступного раунду, де були поділені на 4 групи по 6 команд.

І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці, які виведуть їх до чвертьфіналу.

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У плей-офф вийдуть вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагатимуться за титул чемпіона світу. Варто зазначити, що до основного етапу збірні пройшли з очками, які здобули на попередньому етапі в іграх зі збірними, які також пройшли далі.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.

Список команд: Куба, Гвінея, Бахрейн, Японія, США, Кувейт, Алжир, Польща.