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Мотор здолав Еш на шляху до третього коло Європейського кубка

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 21:59
Мотор здолав Еш на шляху до третього коло Європейського кубка
Федерація гандболу України

Мотор здобув перемогу над люксембурзьким Ешом у межах другого кола Європейського кубка ЄГФ.

Зустріч в словацьких Михайлівцях завершилася з рахунком 46:29, перший матч також виграла запорізька команда (32:26). Загальний рахунок протистояння 78:55 на користь українського клубу.

Найрезультативнішим гравцем Мотора став Данило Рагозін, який відзначився 11 голами.

Європейський кубок ЄГФ-2024/2025
2 коло, 27 жовтня, другий матч

Мотор (Україна) – Еш (Люксембург) 46:29 (19:11, 27:18)

Суперник запоріжців у третьому раунді змагань визначиться пізніше.

Мотор Єврокубок ЄГФ

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