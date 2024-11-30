Мотор програв по пенальті Ізвідачу та вилетів з Європейського Кубку ЄГФ

У суботу, 30 листопада, відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу Європейського Кубку ЄГФ, у якому зустрілися український Мотор та боснійський Ізвідач.

Днем раніше запорізький колектив здобув мінімальну перемогу над своїм суперником. І, на жаль, українці не змогли скористатися перевагою.

Вже за підсумками першого тайму вони програвали Ізвідачу. Лише ривок у другому таймі дозволив Мотору перевести гру в серію пенальті.

Але там український клуб не зміг дотиснути опонента, програвши як матч, так і серію загалом.

Європейський Кубок ЄГФ-2024/25

1/16 фіналу, матч-відповідь, 30 листопада

Ізвідач (Боснія і Герцеговина) – Мотор (Україна) 41:39 (17:11, 15:20, 9:8 – за сумою двох матчів 73:72)

На цьому виступи запорізького клубу в єврокубках завершилися.

Мотор повертається до української Суперліги, де він пропустив два матчі з Донбасом.

Проте інші команди чемпіонату України провели свої ігри за графіком. Результати цих поєдинків можна знайти у нас на сайті.