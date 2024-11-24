Мотор мінімально обіграв Ізвідач у першому матчі 3 раунду Кубка ЄГФ

Мотор здобув перемогу над Ізвідачем з Боснії та Герцеговини у межах третього кола Європейського кубка ЄГФ.

Зустріч в словацьких Михайлівцях завершилася з рахунком 33:32. Команди забили по 16 голів у першій половині, однак у другому таймі запоріжці зуміли мінімально обіграти суперника.

Найрезультативнішим гравцем у складі у Мотора став Євген Лисак – 10 голів. Воротар команди Назар Чудінов здійснив 14 сейвів.

Європейський кубок ЄГФ-2024/2025

3 коло, 24 листопада, перший матч

Мотор (Україна) – Ізвідач (Боснія та Герцеговина) 33:32 (16:16, 17:16)

Матч-відповідь відбудеться 30 листопада в Боснії та Герцеговині